Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalar arasında 2024 yılı maaş artışı protokolü imzalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesiyle (ABB) yetkili sendikalar arasında 2024 yılı personel maaş artışına yönelik, ek protokol imza töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeli ve aileleri katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, personelin yeni yılını kutlayarak iş hayatında olumlu değişiklikler yaptıklarını belirtti. İş barışını sağlayarak eşit işe eşit ücret anlayışını getirdiklerini aktaran Yavaş, yetkili sendikalarla maaş ve sosyal hakları öncelikli olarak düzenlediklerini kaydetti.

1 Ocak itibarıyla belediye personelinin maaşlarında yüzde 70 iyileştirme sağlayacaklarını bildiren Yavaş, "Biz bir aileyiz' derken hiçbir zaman boşuna konuşmadık. Pandemide, depremde, selde, afette, en kötü günlerde özveriyle çalışan ve Ankara Büyükşehir Belediyesinden tüm Türkiye'ye bir dayanışma destanı yazan mesai arkadaşlarımızın elbette yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Enflasyonun düşmemesi durumunda maaşlarda erime olacağının farkında olduklarını belirten Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben olaya şöyle bakıyorum; sadece mesai arkadaşlarım değil büyük ailem dediğim Ankara'da da bu konularda mağduriyet çok fazla. Diyorum ki bugün olmayan bir kavşağın, birkaç yıl daha olmamasıyla Ankara bir şey kaybetmez. Ancak onlara harcayacak ödeneği de Ankara'da sosyal destek alan ailelere döndürüp onları da aç ve açık da bırakmayacağız."

Konuşmanın ardından ABB ve Belediye-İş, Demiryol-İş, Tezkoop-İş, Güvenlik-İş ve Öz Gıda-İş sendikaları arasında toplu iş sözleşmesine ek olarak yapılan protokol imzalandı.