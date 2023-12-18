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Ankara Büyükşehir Belediyesi TIR dorsesiyle Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi TIR dorsesiyle Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürerek afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi TIR dorsesiyle Gezici Afet Koordinasyon Merkezi oluşturdu
18.12.2023 - 00:26,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın kendi atölyesinde 60 günde tamamladığı 'Gezici Afet Koordinasyon Merkezi' İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.

Kaynak: ANKA
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