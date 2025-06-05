Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tüm Birimleriyle Kurban Bayramı'na Hazır

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerin sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Sağlık İşleri Dairesi, Ankaray ve Metro, Mezarlıklar Dairesi, AŞTİ, Ankara Zabıtası ve ASKİ ekipleri görevleri başında olacak. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ise bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 gün sürecek Kurban Bayramı tatili öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı. Başkentlilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişimi sağlama görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin çözüme ulaştırılması için 7/24 mesaide olacak. Kurban Bayramı tatili öncesi Başkentlileri olası yangın ve göl, gölet ile barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara İtfaiyesi de 48 itfaiye istasyonu, 289 araç ve günlük 340 personeli ile toplam bin 130 personel bayram boyunca iş başında olacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden İtfaiye'ye ihbarda bulunabilecek.

Sağlık işleri sokak hayvanları için görevde olacak

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının herhangi bir olumsuzluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için görev başında olacak. Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 7/24, Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 09.00-21.00, Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ve Çankaya Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca aralıksız hizmet verecek.

600 personel dönüşümlü olarak sahada olacak

Kurban Bayramı öncesi halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak ihtiyaçlarını karşıladığı market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM'lerde, Ulus Hal ve Toptancı Hal'inde gıda ve hijyen kontrollerini sürdürecek. Eğlence ve dinlenme yerlerinde halkın huzur ve sükununu bozabilecek, sağlık ve güvenliği tehdit eden merdiven altı üretim yapan gıdaların imhası konularında da denetimlerini artıracak. Ekipler ayrıca dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda denetimlerini sürdürürken ayrıca cadde ve bulvarlarda işgaliye yapan esnaf ile seyyar satıcı ve dilencilere yönelik çalışmalarına devam edecek. Vatandaşların huzurlu bir yolculuk yapması için AŞTİ'de kontrollerine hız verecek olan ekipler aynı zamanda mezarlıklar ve rekreasyon alanlarında da mesai yapacak. Arife gününden itibaren bayram süresince özellikle kurban kesim alanları dahil olmak üzere 175 ekip ile 600 personel dönüşümlü olarak sahada denetimlerine devam edecek. Ayrıca bayram süresince gelecek başvurulara anında cevap verebilmek üzere 9 zabıta ekibi de hazır bekletilecek.

Toplu taşıma bayram boyunca ücretsiz

Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımını kolaylıkla sağlayabilmesi için EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro ve ANKARAY 6 Haziran 2025 Cuma günü sabah saat 06.00'dan bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi günü akşam saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına EGO CEP'te mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabilecek.

Mezarlıklar ziyaret için hazır

Vatandaşların bayram boyunca mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kent merkezindeki Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile bin 200 köy mezarlığının kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, mezarlık ziyaretlerinin vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için bayram süresi boyunca iş makineleri, ekip ve ekipmanlarla personeller sahada hazır halde çalışmalarını sürdürecek.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında yürüyüş yollarının bakım ve temizliğinden, kırılan ve deforme olan alanların onarımına kadar birçok çalışma yapılarak mezarlıklar ziyarete hazır hale getirildi. Ayrıca EGO Genel Müdürlüğü arife gününden itibaren bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring hizmeti vermeye devam edecek.

İbadethaneler temizlendi

ABB Yaşlılara Hizmet Merkezi tarafından düzenli olarak yapılan yaşlı ev temizliği hizmetinin yanı sıra bayram öncesi cami ve ibadethaneler de temizlendi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından il genelindeki cami ve ibadethaneler bayram öncesi özenle temizlenerek vatandaşların bayram sabahı kullanımına hazır hale getirildi. Taleplerini merkeze bildiren cami ve ibadethanelerin halıları süpürülüp kitaplıktan ayakkabılıklarına kadar tozları alınarak genel temizliği gerçekleştirildi. Son bir ay içerisinde ekipler günde yaklaşık 7 ibadethane olmak üzere toplam 206, 1 Ocak 2025'ten itibaren ise toplam bin 94 ibadethane temizliği gerçekleştirildi.

AŞTİ teyakkuzda

Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram süresi boyunca kent genelinde ihtiyaç duyulacak acil temizlik, bakım-onarım hizmetleri için 7/24 esasıyla günlük ortalama 245 personel ve 70 araçla, kent bakım-onarım ekipleri ise günlük ortalama 13 araç ve 54 personelle görev başında olacak. Ankara'nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce vatandaşın kullandığı AŞTİ'de, 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Kurban Bayramı boyunca 7/24 esasıyla hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nda da vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet verecek şekilde bin 500 personel ve 800 araç ile teyakkuz halinde olacak.

Kurban satış alanlarında ilaçlama seferberliği

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas A.Ş., Kurban Bayramı'nın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde meydana gelebilecek artışların önüne geçebilmek için kurban satış alanlarında yoğun bir ilaçlama mesaisi gerçekleştiriyor. Kurban atıklarının bölgeden temizlenmesi ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hale gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu mücadeleyle bakteri oluşumunu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor. Başkent'in tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da devam edecek.