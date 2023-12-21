ANKARA-CARE4RARE PROGRAMI KAPSAMINDAKİ NADİR HASTALIKLAR İHTİYAÇ BELİRLEME ÇALIŞTAYI ANKARA\'DA DÜZENLENDİ

Sanofi Türkiye, 'Care4RARE' programı kapsamında nadir hastalıklar alanında yenilikçi sağlık çözümleri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla çalıştay düzenledi. Program kapsamında, nadir hastalıklara farkındalık oluşturmak ve bu alanda çalışmalar yapan girişimleri destekleyerek yeni tedavilerle hastaların buluşturulması hedefleniyor.

PharmUp Girişimcilik Programı kapsamında Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ve Teknopark İstanbul ile bir araya gelen Sanofi Türkiye, nadir hastalıklar alanında yenilikçi sağlık çözümleri keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla Care4Rare adıyla bir programa imza attı. Program kapsamında, nadir hastalıklara farkındalık oluşturmak ve bu alanda çalışmalar yapan girişimleri destekleyerek yeni tedavi, çözüm ve teknolojilerin hastalar ile buluşturulması hedefleniyor. Nadir hastalıklar alanındaki öncelikli ihtiyaçları belirleme ve bunlar doğrultusunda ileri teknoloji ve dijital çözümleri bir araya getirmeyi hedefleyen program, Ankara Lokman Hekim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda ilgili kamu kurum yöneticileri hasta dernekleri temsilcileri, Sanofi yöneticileri, üniversite paydaşları, bilim insanları bir araya gelerek bu alandaki öncelikli ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

'YENİLİKÇİ TEDAVİLERİMİZİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Sanofi Özellikli Tedaviler Türkiye, Levant ve İran Genel Müdürü Pelin Yunusoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sanofi olarak Türkiye'de 65 yılı aşan bir ayak izimiz var. Türkiye'de en büyük fabrikalardan birine sahibiz. Bir taraftan AR-GE anlamında çok önemli klinik çalışmalarla varlığımızı sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye içinde yatırımları en çok yapan firmalardan birisiyiz. Genel ilaçlar, özellikli tedaviler, aşılar ve tüketici sağlığı birlikte 65 yıla aşkın süredir Türkiye'de yer alıyoruz. Şu anda birçok farklı tedavi alanında hizmet veriyoruz. Yenilikçi tedavilerimizi de en hızlı şekilde karşılanmamış ihtiyaç olan alanlarda hastalarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Hükümetimizin, devletimizin önceliklerini önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Bunları dikkate alarak da bazı ortaklıklarımız, belirli sosyal sorumluluk projelerimizi de gururla sürdürdüğümüz alanlarımızdandır' dedi.

'ŞU ANDA 22'Sİ FAZ-3'TE OLMAK ÜZERE 78 AYRI PROJE DEVAM ETMEKTEDİR'

Pelin Yunusoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İnovasyon aslında tüm DNA'mızın içerisinde. Yaptığımız işin özünde bu var. Bir taraftan 'bilimin mucizelerinin peşindeyiz' diyoruz. Yapmaya çalıştığımız özellikle hastaların karşılanmamış ihtiyacı olan alanlara AR-GE yatırımımızı hem global seviyede hem de Türkiye seviyesinde yapmak. Öncelikli alanımız bu. Şu anda 22'si Faz-3'te olmak üzere 78 ayrı proje devam etmektedir. Daha hiç tedavisi olmayan birçok alanda hastalar için ciddi anlamda önemli çözümler geliyor. Bunun yanında inovasyon dediğimizde bütün işi yapış şekillerimiz içerisinde yer alıyor. Biz bir taraftan PharmUp ile birlikte Türkiye'deki start-up, inovasyon ortamını geliştirmek üzere 2019 yılında bir proje başlattık. Daha sonrasında üzerine onkoloji alanında ve şimdi de nadir hastalıklar alanında da alt gruplarını başlattık. Hastaların ihtiyaçlarını konuşurken özellikle sağlık alanında odaklanan start-up'lara da ihtiyaçları paylaşmak, onları biraz daha yüreklendirmek ve hastaların hayatını iyileştirecek çözümler üzerinde çalışmalarını yönlendiriyor olacağız. Bu da bizler için gurur verici. Klinik çalışmalarımız içinde de bütün alanlarımızda da özellikle dijital teknolojileri daha fazla kullanmaya çalışıyoruz. Biz burada nadir hastalıklar için çok önemli bir çalıştayda bir araya geldik. Nadir hastalıklar alanında da devletin hazırladığı strateji belgesi eylem planı içinde yer alan 'tanı, karar, destek sistemleri' ile ilgili birçok dijital yöntemle, algoritmalarla, çeşitli üniversitelerden iş birliklerimizle burada öncü olan firmalardan birisiyiz. Nadir hastalıklarda lider olan bir firmayız.?

'BU BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

Sanofi Türkiye olarak nadir hastalıkları öne aldıklarını kaydeden Yunusoğlu, "Care4Rare', nadir hastalığı olan hastalar için tanıdan başlayarak tanı, tedavi, takip bütün ihtiyaçlarının ortaya konulabilmesi, bu ihtiyaçların start-up ile paylaşılması, sağlık odağında çalışan start-up'ların bu ihtiyaçlara göre özellikle dijital çözümler getirebilmesi için başlattığımız bir program. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Başta sağlık otoritesinin ve bütün önemli paydaşların temsilcilerinin de yer aldığı verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda öncelikli ihtiyaçları belirledik. Bunun bir raporu çıkacak ve daha sonra bunlar paylaşılacak. İlgililer bunları çalışarak bu sayede hastaların hayatlarını kolaylaştıracak. Sanofi olarak burada hem elçi olacağımız için hem de bazı projeleri birlikte hayata geçireceğimiz için gururluyuz' dedi.

'HASTALARIN DOĞRU TEŞHİSE ULAŞMASI 12 YILI BULABİLİYOR'

Yunusoğlu, ana hedeflerinin, hastaların karşılanmamış ihtiyacı olan alanlarda tedavilerini sunmak olduğunu ifade ederek, 'Sadece tedavi değil, hastanın tüm tanı sürecinden ihtiyacı olan çözümlerle birlikte insan hayatını iyileştirmeye odaklanıyoruz. Nadir hastalıklar alanında da bunu yapmaya çalışıyoruz. Nadir hastalıklarda tanı 5 ile 10 yıl hatta 12 yıla varan süreçler oluyor. Özellikle tanı konusunda dijital sistemler kullanılarak, yine bu projeyle çok ciddi katkı sağlayabiliriz. Buna inanıyoruz. Bir taraftan tabii ki nadir hastalıklar alanlarımızda da tedavilerimize ve yenilikçi tedavilerle devam ediyoruz. Hayatlarını sürdürürken de hayatlarını kolaylaştırıcı kısımlarla da ilerleyeceğiz' diye konuştu.