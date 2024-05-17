Ankara Çubuk\'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Çubuk Çayı Vadisinde bisiklet yarışması ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

Çubuk Çayı Vadisi'nde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen katılımcılar, antrenörler ve hakemler eşliğinde bisiklet yarışması yaptı.

Düzenlenen etkinliklere doğa gönüllüleri ve vatandaşlar da eşlik etti.