Ankara Çubuk'ta Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar sıcaklarında doğaseverleri ağırlıyor - Son Dakika
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Ankara Çubuk'ta Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar sıcaklarında doğaseverleri ağırlıyor

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Ankara Çubuk\'ta Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar sıcaklarında doğaseverleri ağırlıyor
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Ankara Çubuk'taki Karagöl Tabiat Parkı, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla sonbaharın son günlerinde doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor ve piknik yaparak şehirden uzaklaşıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın son sıcak günlerini değerlendirmek isteyen doğaseverlerin uğrak noktası oldu.

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan tabiat parkı, sonbaharın gelişiyle yeşil ve sarının farklı tonlarına bürünmeye başladı.

Adını yaklaşık 1600 rakımda bulunan gölden alan tabiat parkında çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçlarının oluşturduğu manzara ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonlarının yanı sıra hafta içi de Karagöl'e gelerek göl çevresinde yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor ve piknik yaparak doğanın tadını çıkarıyor.

"Hafta içi daha sakin olduğu için tercih ettik"

Yenimahalle'den arkadaşlarıyla Karagöl'e gelen Merve Akbaş, bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Burayı çok seviyoruz, ara ara geliyoruz. Hafta içi daha sakin olacağını düşündük. Hava da çok güzelken değerlendirmek istedik. Gerçekten harika bir yer." dedi.

Ankara şehir merkezinden ailesiyle gelen Halil İbrahim Akbulut ise Karagöl'ü ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için bölgeye geldiklerini anlatan Akbulut, "Kafa dağıtmak için geldik. Sonbahar renkleri çok güzel. Sessiz, sakin ve havası temiz bir ortam. Ailenizle birlikte gelip şehrin kalabalığından uzaklaşabilirsiniz. Üstelik şehir merkezine de çok uzak değil." diye konuştu.

Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin belirginleşmesiyle doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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