Ankara'da 300 İtfaiye Eri Alınacak - Son Dakika
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Ankara'da 300 İtfaiye Eri Alınacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alacak. Adaylar 18-22 Kasım'da başvuracak.

12.10.2024 00:46
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 itfaiye eri alımı yapılacak.

ABB'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 300 itfaiye eri alınacak.

Adaylarda, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az C sınıfı sürücü belgesine ve KPSS P93 puan türünde en az 60 puana sahip olmak şartları aranacak.

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 18-22 Kasım tarihlerinde ilgili belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat edecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, 28 Kasım'da "www.ankara.bel.tr" internet sitesinde ilan edilecek.

İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınavlar, 2-18 Aralık tarihlerinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 300 İtfaiye Eri Alınacak - Son Dakika

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