Ankara'da 70 Gözaltı: Sadece 3 Tutuklama - Son Dakika
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Ankara'da 70 Gözaltı: Sadece 3 Tutuklama

CHP'li Tanal, Ankara'da 70 kişinin gözaltına alındığını, yalnızca 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

28.03.2025 03:04
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(ANKARA)- CHP Milletvekili Mahmut Tanal, " Ankara'da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35'i serbest bırakıldı. 17'si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube'den gelen 18 kişiden: 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12'si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı." dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'da gözaltına alınan öğrencilerin durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tanal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara'da toplam 70 kişi gözaltına alındı. 35'i serbest bırakıldı. 17'si savcılığa sevk edildi. 10 kişi hakkında tutuklama, 7 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. TEM Şube'den gelen 18 kişiden: 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 12'si adli kontrolle bırakıldı. Bu gruptan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi ev hapsine çarptırıldı. Sonuç: 70 kişiden sadece 3 kişi tutuklandı.

Ankara'da yapılan bu gözaltıların büyük kısmı, hukuki değil, tamamen baskı ve sindirme amaçlıdır. Anayasa'nın 19. maddesi açıktır: Delil yoksa tutuklama olmaz. Masumiyet karinesi çiğnenemez. Hukuk herkes için geçerlidir!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 70 Gözaltı: Sadece 3 Tutuklama - Son Dakika

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