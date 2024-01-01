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Ankara'da Atlı Polislerden Yılbaşı Denetimi - Son Dakika
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Ankara'da Atlı Polislerden Yılbaşı Denetimi

Ankara'da atlı polisler, Türkiye'nin yeni yılını karşılamaya hazırlanırken şehrin işlek yerlerinde yılbaşı denetimi gerçekleştirdi. Baçelievler Aşkabat Caddesi ve Kızılay'da görev yapan atlı polisler, eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği sağlamak için önlem aldı. Vatandaşlar da atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Ankara\'da Atlı Polislerden Yılbaşı Denetimi
01.01.2024 - 01:08,
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Ankara'da atlı polislerden, yılbaşı denetimi

Ankara'da atlı polisler şehrin işlek yerlerinde yılbaşı denetimi yaptı.

Türkiye yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, emniyet güçleri de bir yandan güvenliği sağlamak üzere güvenlik önlemleri aldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Baçelievler Aşkabat Caddesi (7'nci Cadde) ve Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da Atlı Polislerden Yılbaşı Denetimi - Son Dakika
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