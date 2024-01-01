Ankara'da atlı polislerden, yılbaşı denetimi

Ankara'da atlı polisler şehrin işlek yerlerinde yılbaşı denetimi yaptı.

Türkiye yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, emniyet güçleri de bir yandan güvenliği sağlamak üzere güvenlik önlemleri aldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Baçelievler Aşkabat Caddesi (7'nci Cadde) ve Kızılay'da atlı polisler görev yaptı. Yılbaşını kutlamaya gelen vatandaşlar, atlı polislere ilgi göstererek fotoğraf çekindi.