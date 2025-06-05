Ankara'da Bayram Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Ankara'da Bayram Hazırlıkları Tamamlandı

05.06.2025 12:21
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ABB, Kurban Bayramı boyunca 24 saat hizmet verecek ekiplerle başkentlileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet birimleri, bayram boyunca şehrin birçok noktasında sahada ve masa başında 24 saat boyunca görev yapacak.

Başkent 153 hattı, bayramda vatandaşların taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştıracak.

Ankara İtfaiyesi, 48 itfaiye istasyonu, 289 araç, günlük 340, toplamda 1130 personel ile bayram boyunca mesaide olacak.

Ayrıca, Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 24 saat, Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 09.00-21.00, Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi ile Çankaya Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) 08.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek.

Ücretsiz hasta nakil araçları da bayram boyunca çalışacak.

Zabıta 600 personel ile denetimlerde olacak

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, market, kasap, manav, tatlıcı, kuruyemişçi ve AVM'lerde, Ulus Hal ve Toptancı Hali'nde gıda ve hijyen kontrollerini sürdürecek.

Eğlence ve dinlenme yerlerinde merdiven altı üretim yapan gıdaların imhası konularında da denetimlerini artıracak ekipler, dolmuş, taksi, halk otobüsleri ve otoparklarda kontrollerini sürdürecek.

Ekipler, cadde ve bulvarlarda işgaliye yapan esnaf ile seyyar satıcı ve dilencilere yönelik çalışmalarını bayramda da devam ettirecek.

AŞTİ, mezarlıklar ve rekreasyon alanlarında da mesai yapacak zabıtalar, bayramda kurban kesim alanları dahil olmak üzere 175 ekip, 600 personel ile dönüşümlü olarak sahada denetimlere devam edecek. Bayramda gelecek başvurular için 9 zabıta ekibi de hazır bekletilecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz

EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren otobüs, Metro ve ANKARAY, Kurban Bayramı tatilinin ilk günü saat 06.00'dan son günün bitişine kadar ücretsiz olacak.

EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına, EGO CEP'te mobil uygulamasından ve "ego.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Mezarlıklarda ring hizmeti

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, bayram kapsamında Karşıyaka, Cebeci, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cimşit Mezarlıkları ile 1200 köy mezarlığının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Bayram tatili boyunca personeller, iş makineleri, ekip ve ekipmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

EGO Genel Müdürlüğünce, arife gününden itibaren bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü, 08.00-18.00 saatlerinde ring hizmeti vermeye devam edecek.

ASKİ 1500 personel ile hazır

Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent genelindeki cami ve ibadethaneleri temizleyerek bayram sabahı için hazır hale getirdi.

Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramda ihtiyaç halinde acil temizlik, bakım-onarım hizmetleri için birçok araç ve personelle hazır olacak.

Bayramda AŞTİ'de 250 güvenlik, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi hizmet verecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü ise olumsuzluklara karşı 1500 personel ve 800 araç ile hazır olacak.

Kurban kesim alanlarında temizlik sürecek

ABB iştiraklerinden BelPlas A.Ş, Kurban Bayramı'nda karasinek, sivrisinek ve haşerelerde meydana gelebilecek artışların önüne geçebilmek için kurban satış alanlarında ilaçlama mesaisini sürdürüyor.

Ekipler, kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına bayram sonrasında da devam edecek.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Bayram Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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