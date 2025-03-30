Ankara'da Bayram Keyfi

Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen başkentliler, park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birçok vatandaş tatil beldelerine veya uzaktaki ailelerinin yanına gitti.

Tatilini Ankara'da geçirenler ise bayramın ilk gününde Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Kuğulu Park gibi doğayla iç içe ve açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan baharın gelmesiyle Dikmen Vadisi'nde çiçek açmaya başlayan Japon Kirazı (Sakura) ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Mersin'den ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gelen ve sıcak havayı değerlendirmek için Kuğulu Parkı tercih ettiğini dile getiren Şule Altunöz, "Kuğulu Park bizim vazgeçilmezimiz. Ankara'da okudum, her geldiğimde mutlaka Kuğulu Park'ı ziyaret ederim. 9 günlük bir tatil, hava çok güzel, değerlendirmek istedik." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Anıtkabir'i ziyaret etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gelen Zare Cezayiroğlu ise havanın güzel olmasıyla açık alanlarda vakit geçirdiklerini belirtti.