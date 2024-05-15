Ankara\'da çocuklar fidanlık oluşturdu

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(ANKARA) - TEMA Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde bulunan 18 Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ortaklaşa geliştirdikleri ağaçlandırma projesi kapsamında yaklaşık 400 çocuk, filizlendirdikleri meşeleri, BAKAP'ta toprakla buluşturarak, fidanlık oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, doğa ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla çeşitli projelere imza atıyor. Bu kapsamda 18 Çocuk Etkinlik Merkezi, TEMA Vakfı iş birliğiyle BAKAP'ta fidanlık oluşturdu. Proje kapsamında 2023 Kasım ayında "Meşe Palamudu Tüpleme" etkinliği sonrasında filizlenen meşeler BAKAP'ta doğayla bütünleşti.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu, amaçlarının doğayı seven, doğa dostu çocuklar yetiştirmek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"CAN SUYU VERDİĞİMİZ FİDANLAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

"Fideye dönüşen meşe palamutlarını bugün toprakla buluşturduk. Bu projemizi her sene TEMA Vakfı'yla birlikte meşe palamutlarını tüpleyerek Ankara'nın farklı bölgelerinde toprakla buluşturacağız. Amacımız çocuklara yeşil bir Ankara bırakmak. Fidanlarımızı toprakla buluşturmak için Ankara'da çok önemli bir merkez olan BAKAP'ı tercih ettik. Burada Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bir ormanı olsun istedik. Bugün burada can suyu verdiğimiz fidanlar, çocuklarımızla birlikte büyüyecekler."

TEMA Vakfı Çayyolu Bölge Sorumlusu Aylin Tural ise daha önce Çocuk Etkinlik Merkezine üye çocuklarla "Sıfır Atık Projesi" yürüttüklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"HER BİR AĞAÇ BİZE BİR NEFES"

"Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kulübü ve Çocuk Etkinlik Merkezleri ile birlikte bir çalışma yürüttük. Bizim amacımız çocukların eli biraz toprağa değsin istiyoruz. Solucan var, kurt var diye toprağa dokunmak istemiyor çocuklar. Korkmasınlar topraktan. Büyükşehir Belediyesi de bu projemize büyük destek verdi. Bugün de böyle güzel bir tablo ortaya çıktı."

Yetiştirdikleri meşe fidelerini toprakla buluşturan çocuklar ise sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Poyraz Yıldırımer: "Kışın saksılarda yetiştirdiğimiz meşeleri buraya diktik. Gelecekte burası orman olacak. Her bir ağaç bize bir nefes."

-Ayaz Alan: "Biz kışın meşe palamutlarını saksılarda yetiştirdik. Şu anda bunları ekiyoruz. TEMA sayesinde Türkiye çöl olmayacak ve biz de bu ağaçlarla birlikte büyüyeceğiz."

-Mina Dündar: "Türkiye çöl olmayacak."