Ankara'da çocuklar fidanlık oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da çocuklar fidanlık oluşturdu

Geniş Video İzle

TEMA Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa geliştirdiği ağaçlandırma projesi kapsamında 400 çocuk, filizlendirdikleri meşeleri toprakla buluşturarak fidanlık oluşturdu.

15.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TEMA Vakfı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde bulunan 18 Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ortaklaşa geliştirdikleri ağaçlandırma projesi kapsamında yaklaşık 400 çocuk, filizlendirdikleri meşeleri, BAKAP'ta toprakla buluşturarak, fidanlık oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak, doğa ve ağaç sevgisi aşılamak amacıyla çeşitli projelere imza atıyor. Bu kapsamda 18 Çocuk Etkinlik Merkezi, TEMA Vakfı iş birliğiyle BAKAP'ta fidanlık oluşturdu. Proje kapsamında 2023 Kasım ayında "Meşe Palamudu Tüpleme" etkinliği sonrasında filizlenen meşeler BAKAP'ta doğayla bütünleşti.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu, amaçlarının doğayı seven, doğa dostu çocuklar yetiştirmek olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"CAN SUYU VERDİĞİMİZ FİDANLAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BÜYÜYECEK"

"Fideye dönüşen meşe palamutlarını bugün toprakla buluşturduk.  Bu projemizi her sene TEMA Vakfı'yla birlikte meşe palamutlarını tüpleyerek Ankara'nın farklı bölgelerinde toprakla buluşturacağız. Amacımız çocuklara yeşil bir Ankara bırakmak. Fidanlarımızı toprakla buluşturmak için Ankara'da çok önemli bir merkez olan BAKAP'ı tercih ettik. Burada Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bir ormanı olsun istedik. Bugün burada can suyu verdiğimiz fidanlar, çocuklarımızla birlikte büyüyecekler."

TEMA Vakfı Çayyolu Bölge Sorumlusu Aylin Tural ise daha önce Çocuk Etkinlik Merkezine üye çocuklarla "Sıfır Atık Projesi" yürüttüklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"HER BİR AĞAÇ BİZE BİR NEFES"

"Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çocuk Kulübü ve Çocuk Etkinlik Merkezleri ile birlikte bir çalışma yürüttük. Bizim amacımız çocukların eli biraz toprağa değsin istiyoruz. Solucan var, kurt var diye toprağa dokunmak istemiyor çocuklar. Korkmasınlar topraktan. Büyükşehir Belediyesi de bu projemize büyük destek verdi. Bugün de böyle güzel bir tablo ortaya çıktı."

Yetiştirdikleri meşe fidelerini toprakla buluşturan çocuklar ise sevinçlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Poyraz Yıldırımer: "Kışın saksılarda yetiştirdiğimiz meşeleri buraya diktik. Gelecekte burası orman olacak. Her bir ağaç bize bir nefes."

-Ayaz Alan: "Biz kışın meşe palamutlarını saksılarda yetiştirdik. Şu anda bunları ekiyoruz. TEMA sayesinde Türkiye çöl olmayacak ve biz de bu ağaçlarla birlikte büyüyeceğiz."

-Mina Dündar: "Türkiye çöl olmayacak."

Ankara\'da çocuklar fidanlık oluşturdu
Kaynak: ANKA

Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da çocuklar fidanlık oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da çocuklar fidanlık oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement