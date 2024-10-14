Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı

Sosyal medya üzerinden erkekleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

14.10.2024 11:48
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Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra buluştukları erkeklerin banka bilgilerini elde ederek paralarını çalan suç örgütüne yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri tuzağa çekerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri tespit ederek fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları ve ardından randevulaştıkları mağdurların telefonlarını "müzik dinlemek" gibi çeşitli bahanelerle istedikleri ve telefon şifresini de bu yolla öğrendikleri tespit edildi.

Telefon şifresini de öğrendikten sonra şüphelilerin kendilerini sahte plakalı araçla dışarıda bekleyen diğer suç örgütü üyeleriyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Mağdurların banka hesaplarından para ve kredi çektiler

Şüphelilerin, telefon ve internet bankacılığı şifreleri aynı olan mağdurların banka hesaplarından kendilerine para aktardıkları, internet bankacılığı aracılığıyla kredi çektikleri öğrenildi.

Suç örgütünün erkekleri dolandıran kadın şüphelilere, elde edilen paranın üçte birini verdiği de tespit edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri görüntüleri ve bankalarla yapılan yazışmalar sonucunda 34 ayrı dolandırıcılık konusuna karışan 9 kişilik suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 7 cep telefonuna da el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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