Ankara'da Engelli Çocuklar ve Hastalara Ramazan İftarı - Son Dakika
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Ankara'da Engelli Çocuklar ve Hastalara Ramazan İftarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile tedavi için kente gelen misafirlere iftar programları düzenledi. Öveçler Engelliler Merkezi'nde ve Altınpark Emekliler Lokali'nde gerçekleştirilen iftarlar, dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdi.

14.03.2025 11:20
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Öveçler Engelliler Merkezi'nde özel gereksinimli çocuk ve aileleri; Altınpark Emekliler Lokali'nde ise kent dışından Başkent'teki hastanelere tedavi amacıyla gelip Şefkat Evleri'nden yararlanan misafirler için iftar programları düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu kentin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda Öveçler Zihinsel Engelliler Merkezi'nde düzenlenen iftar programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ağırlandı.

Merkezde çalışan personelin de katıldığı programda sıcak bir aile ortamı oluşturulduğunu belirten Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, "Öveçler Zihinsel Engelliler Merkezimizde özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca Engelli Merkezlerimizde iftar programlarımız devam edecek. Amacımız ramazan ayının bereketini ve huzurunu paylaşmak aynı zamanda engellilerin toplumsal hayata katılmalarına katkı sağlamaktır" dedi.

Bir diğer iftar programı ise Altınpark Emekliler Lokali'nde gerçekleştirildi. Kent dışından hastanelerde tedavi görmek için Ankara'ya gelen ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam beş Şefkat Evi'nde konaklayan misafirler, ramazan sofrasında buluştu.

Dar gelirli hasta ve refakatçilerine, Ankara'daki tedavi sürelerince ücretsiz konaklama sağlandığını aktaran Şefkat Evleri İdarecisi Gamze Kırmızı, "İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, paylaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizi artıracağı düşüncesiyle misafirlerimizin, evlerinden uzakta olduklarını hissetmemeleri, sağlıklarına kavuşarak ve huzurla memleketlerine dönmeleri için hizmetlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Engelli Çocuklar ve Hastalara Ramazan İftarı - Son Dakika

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