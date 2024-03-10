Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

Ankara\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Başkentte, Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu farklı sivil toplum kuruluşlarından (STK) bir grup, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü. Gruptakiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Gazze'de yaşanan vahşet ve ABD'nin İsrail'e destek sağlaması eleştirildi.

10.03.2024 16:05
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Başkentte, Filistin Dayanışma Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu farklı sivil toplum kuruluşlarından (STK) bir grup, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye destek için ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Çukurambar'daki Tuğba Altınok Camii'nden ABD Büyükelçiliğine yürüyen gruptakiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Büyükelçilik önünde, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 21 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie ile "ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'i anan grup, basın açıklaması yaptı.

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuz Karaman, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de, tarihin tanık olmadığı bir vahşetin yaşandığını, 30 binden fazla insanın bombalar altında can verdiğini belirtti.

ABD'nin, işgalci İsrail tarafından işlenen savaş suçlarına ve soykırıma destek sağladığına dikkati çeken Karaman, "Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Filistin halkının özgürlük mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağız. Soykırım durana, soykırım suçluları yargılanana, Filistin özgür olana kadar mücadelemizden geri adım atmayacağız." dedi.

Açıklama, Arapça ve İngilizce de okundu.

Kaynak: AA

Çukurambar, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika

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