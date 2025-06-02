Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza - Son Dakika
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Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza

Ankara\'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
02.06.2025 20:43
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Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 12 bin 432 ürün nedeniyle işletmelere toplamda 39 milyon 399 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerinde işletmelere 39 milyon 399 bin 712 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Valiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden Ticaret İl Müdürlüğü'nün Mayıs ayı Fiyat Etiketi Yönetmeliği denetimlerine dair açıklamasını yayımladı.

538 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Valiliğin açıklamasına göre mayıs ayında yapılan denetimlerde toplam 532 bin 952 ürün denetlendi. Yapılan denetlemelerde 12 bin 432 üründe mevzuata aykırılık tespit edildi.

BEDELİ AĞIR OLDU

Açıklamada ayrıca haksız fiyat artışı nedeniyle işletmelere kesilen cezanın toplam 39 milyon 399 bin 712 lira olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde; Denetlenen ürün adeti 532 bin 952, mevzuata aykırı ürün adeti 12 bin 432, uygulanan idari para cezası 39 milyon 399 bin 712 TL. Ayrıca, 936 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilmiştir. Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • cinar2790:
    Ne güzel marketler bakkallar faiş fiyat uyguluyor bizi soyuyor vatandaştan çok para almışsın fazla aldığını bana verecen diyor devlet ceza olarak bir kısmını alıyor devlet mutlu marketler mutlu olan vatandaşa oluyor cebinden çıkan fazla para paylaşılıyor bunu da hizmetmiş gibi anlatıyorlar 0 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    büyük. şirketlerin vergilerini alın da şu ülke de milleti ezmeyin artık, şu dayak atıp adamı öldüren şirket daha doğrusu holding 5 yıldır tek kuruş vergi vermemiş vay ki ne vay, ama asgari icretliden her ay vergi kesiliyor işte bu ülkenin bu halde olmasinin sebebi, ekp hep zengjni doyurdu fakirin parası ile 0 0 Yanıtla
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