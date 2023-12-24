Ankara\'da \'Gazze\'ye destek\' mitingi

ANKARA'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla binlerce kişinin katılımıyla 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi' düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen yürüyüş, Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonu önünden başladı. Ellerinde çeşitli dövizler ve pankartlar taşıyan binlerce kişi, 'Gazze üzülme, Ankara seninle', 'Zulme karşı omuz omuza', 'Kahrolsun PKK, Kahrolsun İsrail' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak Anadolu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekmek için temsili bebek kefenleri ve at arabasında temsili yaralı çocuklar taşıdı. Sağlıkçı, avukat ve gazeteciler de Gazze'de katledilen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle kortejde yer aldı. Görme engellilerden oluşan bir grup da 'Dünya görmüyor ama biz görüyoruz' yazılı pankartla Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti.

Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından Anadolu Meydanı'na gelen grup, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Türk askeri için de dua etti. Ardından Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen mitingde sahne aldı. Arzen, eserlerini seslendirirken mitinge katılan vatandaşlar da Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak kendisine eşlik etti.

'İSRAİL ORDUSUNDA SAVAŞANLARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIN'

Ardından grup adına 'Ankara Vicdan Bildirisi' okundu. Bildiride, Gazze'de 78 günde 20 bin 57 kişinin İsrail saldırılarında katledildiği vurgulanarak, birçok batılı ülkenin yapılan katliama ortak olduğu ifade edildi. Bildiride, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluşların da İsrail'in saldırılarına karşı etkisiz kaldığına dikkat çekildi. Bildiride ayrıca, Türkiye'deki yöneticilere de çağrı yapılarak, İlk günden itibaren tavrını net bir şekilde Filistin'den yana koyan yöneticilerimize sesleniyoruz. Soykırımdan sorumlu olan İsrailli yetkililer aleyhine uluslararası ceza mahkemesinde dava açılmasını ve Türkiye mahkemelerinde de yargılanmalarını sağlayın. İsrail ordusunda savaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tespit ederek vatandaşlıktan çıkarın. Türkiye'de bulunan bütün yabancı üsleri kapatın denildi. (DHA)