Ankara\'da Genç Akademi Bahçelievler Açılıyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler'in, pazar günü açılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç Akademi, Bahçelievler'de hizmete açılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyuru şu şekilde:

"Başkentte gençler için bir merkez daha açılıyor. Eğitimden kariyere, sosyalleşmeden atölyelere her alanda gençlerimizin yanında olan Genç Akademi şimdi Bahçelievler'de. Daha önce Ulus, Çayyolu, Sıhhıye ve Batıkent'te açtık, şimdi gençlerimize bir kapı daha açıyoruz. Genç Akademi Bahçelievler açılışı bu pazar. Gelin, birlikte öğrenelim, üretelim, geleceğe hazırlanalım."