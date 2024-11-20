Ankara'da Gençler İçin Ücretsiz Yemek Servisi Başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da Gençler İçin Ücretsiz Yemek Servisi Başlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan 'Gençlik Sofraları' hizmetinin 25 Kasım 2024 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu hizmetle, başkentli öğrenciler hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz sıcak yemek alacak.

20.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:24
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan gençlik sofraları hizmetinin başladığını duyurdu. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Başkentli öğrencilerimize özel yeni bir hizmet; gençlik sofraları. Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan gençlik sofraları, 25 Kasım 2024 itibarıyla hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gençlerimize ücretsiz dört çeşit sıcak yemek sunacak. Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Ankara\'da Gençler İçin Ücretsiz Yemek Servisi Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Gençler İçin Ücretsiz Yemek Servisi Başlıyor - Son Dakika

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