Ankara'da İBB Protestosunda Polis Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da İBB Protestosunda Polis Yaralandı

Ankara'da İBB'ye yönelik gözaltıları protesto eden gruptan bir polis memuru yaralandı.

23.03.2025 02:16
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Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde bir polis yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen bir grup, Kızılay'da toplandı.

Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında "provokatörlerin" olduğunu ve polise taş atıldığını, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade etti.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı. Polis ekiplerine saldıran gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Müdahale sonrası dağılan eylemciler, Meşrutiyet Caddesi üzerinde toplanmaya başladı. Burada yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı.

Eylemcilerden bazıları da çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da İBB Protestosunda Polis Yaralandı - Son Dakika

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