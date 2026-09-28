Ankara'da iş yeri devri yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da iş yeri devri yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam, iş yerindeki devir-teslim anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dün akşam, iş yerinde devir-teslim meselesinden kaynaklı anlaşmazlık yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olaya ilşkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
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