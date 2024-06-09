Ankara'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi

Geniş Video İzle

Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı yapılan eylemde, Filistin'e destek mesajları verildi.

09.06.2024 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - A Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı eylem yapıldı. Devrim Hareketi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) tarafından düzenlenen eylemde, "İşgalciler her zaman gayrimeşru, işgale direnenler ise meşrudur. Filistin halkına karşı konum alanlar, yalnızca Filistinlilere değil aynı zamanda ülkemize ve halkımıza da düşmanlardır" denildi.

Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Devrim Hareketi ve FKF tarafından "Emperyalizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak" çağrısıyla Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne gerçekleşen yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylemde, "Emperyalizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak", "Denizlerin yolunda Filistin'in yanında" sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan Devrim Hareketi MYK üyesi Şevket Çavuşoğlu, "İsrail tarafından Filistinlilere yönelen, sivillerin ve çocukların ölümleri ile sonuçlanan canice saldırılar ne yazık ki şaşırtıcı değil. İsrail yönetimi Filistin'i Filistinlilerin yaşayamayacağı bir toprak parçası haline getirmeyi hedefliyor" dedi.

Çavuşoğlu, "İşgalciler her zaman gayrimeşru, işgale direnenler ise meşrudur. Filistin halkı tartışmasız olarak meselenin haklı tarafıdır. Zaten bugün Hamas'ı bahane edenler, Hamas'ın hakim olmadığı bölgelerde de Filistinlilere karşı İsrail'i desteklemekte; bu örgütün henüz var olmadığı yıllarda da yine benzer bir şekilde İsrail çıkarlarını savunmaktaydı. Onların derdi haklıyı tespit etmek değil, emperyalistlerin çıkarlarını savunmaktır. Filistin halkına karşı konum alanlar, yalnızca Filistinlilere değil aynı zamanda ülkemize ve halkımıza da düşmanlardır" diye konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Emperyalist güçler Orta Doğu'dan kovulana kadar hiçbirimize rahat yok"

"Filistin konusu gündeme her geldiğinde üst perdeden konuşan, herkesten çok davaya sahip çıktığını iddia eden AKP, en gerilimli dönemlerde bile İsrail'e karşı gerçek bir aksiyon almamış; aksine Filistinli çocuklara bombalar yağdıran İsrail uçaklarına yakıt sağlamayı sürdürmüştür. Türkiye toplumunda ortaya çıkan tepkilerin ardından alınan kimi ekonomik yaptırımlar göstermelik kalmış, katil İsrail hükümeti ile el altından sürdürülen ticaret son bulmamıştır. Katillere verilen desteğin son bulmasını sağlayacağız. Biz devrimciler, hep Filistin Direnişi'nin yanında olduk. Türkiye'ye Filistin davasını anlatmak için köy köy dolaşanımız da oldu, bizzat direnişe katılarak hayatını ortaya koyanımız da. Filistin halkının kurtuluş mücadelesi başından beri Türkiye'nin emekçi halkının eşitlik ve özgürlük kavgası ile birlikte anıldı. Böyle de devam edecek. Çünkü biliyoruz, emperyalist güçler Orta Doğu'dan kovulana kadar hiçbirimize rahat yok. Görüyoruz, ne kadar tartışsalar da Türkiye'yi yönetenler ile İsrailli dinci gericiler terazinin aynı kefesinde yer alıyorlar. Söz veriyoruz. Filistin halkının daima yanında olacağız. Orta Doğu'nun emperyalistlerden kurtarılması için Türkiye'de devrim ve sosyalizm mücadelesini zafere ulaştıracağız."

FKF adına açıklamayı yapan ODTÜ öğrencisi Sıla İğli de "Bugün burada Filistin için bir aradayız. Sesimizi İsrail'in katliamına maruz kalan Filistin halkı için yükseltiyoruz. Bu önemli, çünkü Filistin meselesi emperyalizmle doğrudan ilgili. Biz de Deniz Gezmiş'lerden bugüne anti-emperyalist mücadeleyi yükselten gençleriz. 68'den beri emperyalizmin karşısında memleketimizin bağımsızlığını savunuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Filistin, İsrail, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:39 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın elini havaya kaldırmak istedi, Aziz Yıldırım izin vermedi Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın elini havaya kaldırmak istedi, Aziz Yıldırım izin vermedi
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:47:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement