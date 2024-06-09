Ankara'da İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Eylemi

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(ANKARA) - A Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı eylem yapıldı. Devrim Hareketi ve Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) tarafından düzenlenen eylemde, "İşgalciler her zaman gayrimeşru, işgale direnenler ise meşrudur. Filistin halkına karşı konum alanlar, yalnızca Filistinlilere değil aynı zamanda ülkemize ve halkımıza da düşmanlardır" denildi.

Ankara'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Filistin'e destek eylemi düzenlendi. Devrim Hareketi ve FKF tarafından "Emperyalizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak" çağrısıyla Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne gerçekleşen yürüyüşün ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylemde, "Emperyalizm yenilecek, direnen Filistin kazanacak", "Denizlerin yolunda Filistin'in yanında" sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan Devrim Hareketi MYK üyesi Şevket Çavuşoğlu, "İsrail tarafından Filistinlilere yönelen, sivillerin ve çocukların ölümleri ile sonuçlanan canice saldırılar ne yazık ki şaşırtıcı değil. İsrail yönetimi Filistin'i Filistinlilerin yaşayamayacağı bir toprak parçası haline getirmeyi hedefliyor" dedi.

Çavuşoğlu, "İşgalciler her zaman gayrimeşru, işgale direnenler ise meşrudur. Filistin halkı tartışmasız olarak meselenin haklı tarafıdır. Zaten bugün Hamas'ı bahane edenler, Hamas'ın hakim olmadığı bölgelerde de Filistinlilere karşı İsrail'i desteklemekte; bu örgütün henüz var olmadığı yıllarda da yine benzer bir şekilde İsrail çıkarlarını savunmaktaydı. Onların derdi haklıyı tespit etmek değil, emperyalistlerin çıkarlarını savunmaktır. Filistin halkına karşı konum alanlar, yalnızca Filistinlilere değil aynı zamanda ülkemize ve halkımıza da düşmanlardır" diye konuştu.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Emperyalist güçler Orta Doğu'dan kovulana kadar hiçbirimize rahat yok"

"Filistin konusu gündeme her geldiğinde üst perdeden konuşan, herkesten çok davaya sahip çıktığını iddia eden AKP, en gerilimli dönemlerde bile İsrail'e karşı gerçek bir aksiyon almamış; aksine Filistinli çocuklara bombalar yağdıran İsrail uçaklarına yakıt sağlamayı sürdürmüştür. Türkiye toplumunda ortaya çıkan tepkilerin ardından alınan kimi ekonomik yaptırımlar göstermelik kalmış, katil İsrail hükümeti ile el altından sürdürülen ticaret son bulmamıştır. Katillere verilen desteğin son bulmasını sağlayacağız. Biz devrimciler, hep Filistin Direnişi'nin yanında olduk. Türkiye'ye Filistin davasını anlatmak için köy köy dolaşanımız da oldu, bizzat direnişe katılarak hayatını ortaya koyanımız da. Filistin halkının kurtuluş mücadelesi başından beri Türkiye'nin emekçi halkının eşitlik ve özgürlük kavgası ile birlikte anıldı. Böyle de devam edecek. Çünkü biliyoruz, emperyalist güçler Orta Doğu'dan kovulana kadar hiçbirimize rahat yok. Görüyoruz, ne kadar tartışsalar da Türkiye'yi yönetenler ile İsrailli dinci gericiler terazinin aynı kefesinde yer alıyorlar. Söz veriyoruz. Filistin halkının daima yanında olacağız. Orta Doğu'nun emperyalistlerden kurtarılması için Türkiye'de devrim ve sosyalizm mücadelesini zafere ulaştıracağız."

FKF adına açıklamayı yapan ODTÜ öğrencisi Sıla İğli de "Bugün burada Filistin için bir aradayız. Sesimizi İsrail'in katliamına maruz kalan Filistin halkı için yükseltiyoruz. Bu önemli, çünkü Filistin meselesi emperyalizmle doğrudan ilgili. Biz de Deniz Gezmiş'lerden bugüne anti-emperyalist mücadeleyi yükselten gençleriz. 68'den beri emperyalizmin karşısında memleketimizin bağımsızlığını savunuyoruz" dedi.