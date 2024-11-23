Ankara'da Kar Yağışı Ulaşımı Etkiledi

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Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Ankara - Beypazarı kara yolunda Ayaş belinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Bölgede kar yağışı etkili oluyor.

Ankara - Beypazarı kara yolunun 1190 rakımlı Ayaş belinde yol trafiğe kapandı.

Yolun açılması ve açık kalması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Karagöl, Karaşar, Kirazyanı, Aysantı bölgeleri de beyaza büründü.

Ekipler, bölgelerde karla mücadele çalışmaları başlattı.

Öte yandan Çubuk ilçesine de mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Başta ilçe merkezi olmak üzere, yüksek kesimlerde park halindeki araçlarda, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.