Ankara'da Mesnevi Sohbetleri Programı Düzenlenecek

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Ankara'da 24 Ağustos Cumartesi günü "Mesnevi Sohbetleri" programı yapılacak.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından Ankara Mevlevihanesi'nde gerçekleştirilecek program, her ay düzenli olarak Başkentlilerle buluşacak.

Altındağ Belediyesi tarafından da desteklenen sohbetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mevlevi Postnişini ve Mesnevihan Nezih Çetin tarafından verilecek.

Programa, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi ile 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi de katılacak. ???????