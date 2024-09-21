BAKAP Tarım Kampüsü'nde Mısır Hasadı Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda bulunan 130 dönümlük araziye ekilen silajlık mısırın hasadına başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticiye katkı sağlamak amacıyla 4 yıldır devam eden destekler hakkında bilgi verildi.

Elde edilen kaliteli kaba yemin Başkentte hayvan yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilen açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla BAKAP Tarım Kampüsü'nde 130 dönümlük alanda yetiştirdiğimiz silajlık mısırın hasadına başladık. Son dört yıldır, kaliteli kaba yemimizi Başkent'teki küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak sunarak hayvan yetiştiricilerimize destek oluyoruz. Bu yıl da hasat ettiğimiz silajlar üreticilerimizin elini güçlendirecek. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."