ANKARA'da kavşakta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si bebek, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan 44 AGT 275 plakalı otomobil, 06 CVV 780 plakalı hafif ticari araç çarpıştıktan sonra devrildi. 2 araçta bulunan 2'si bebek toplam 6 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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