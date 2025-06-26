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Ankara'da Ücretsiz Düğün Salonları

Ankara\'da Ücretsiz Düğün Salonları
26.06.2025 12:06
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Ankara'da sosyal destek alan aileler için düğün salonları temmuzda ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal destek alan ailelere ilişkin Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'nda düğün salonlarının temmuz ayından itibaren ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'ndaki düğün salonları yeni evlenecek çiftlere ücretsiz ev sahipliği yapacak.

Daha önce özel işletmede faaliyet gösteren Göksu Parkı içindeki tesis, "Sosyal Yaşam Adası" adıyla sosyal destek alan ailelerin çocukları için modern düğün salonuna dönüştürülürken, Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'nda yer alan 250 kişilik düğün salonu da yine sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün ve kına organizasyonları için hazır hale getirildi.

Göksu Parkı'ndaki tesiste yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 1000 metrekarelik alanda 750 kişilik büyük salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük salon, modern altyapısı ve şık iç mekan tasarımıyla yeni evlenecek çiftlere ücretsiz ev sahipliği yapacak.

"Tamamen ücretsiz hizmet verecek iki düğün salonumuzu hizmete sunuyoruz"

Konuya ilişkin ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, hayata geçirilen yeni hizmet modeliyle ilgili açıklama yaptı.

Güven, ABB'nin maddi imkanları kısıtlı olan aileler için yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Toplumsal dayanışmanın gücüne olan inancımızla, belediyemizden sosyal destek alan çiftlerimize tamamen ücretsiz hizmet verecek iki düğün salonumuzu hizmete sunuyoruz. Mutluluğa atılan ilk adımda, dayanışma, umut ve sevginin buluştuğu bu özel platformda, her çiftimizin içtenlikle 'evet' diyebileceği bir gün yaşamasını diliyoruz."

Vatandaşlar, temmuz ayında başlayacak ücretsiz düğün salonları için "https://dugunsalonu.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

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