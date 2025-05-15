Ankara'da Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Başladı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "İslam Dünyasında Vakıflar ve Gençliğin Vakıf Kültürüne Katkısı" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Ankara'da başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, 13'ü uluslararası olmak üzere 24 öğrenci bildirilerini sunacak.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Burhan İşliyen, açılışta yaptığı konuşmada, vakfın kurulduğu 13 Mart 1975'ten bugüne büyük bir iyilik hareketine öncülük ettiğini belirtti.

Vakfın uluslararası eğitim faaliyetlerine dikkati çeken İşliyen, 114 ülkeden öğrencilerinin olduğunu, bugüne kadar yaklaşık 11 bin uluslararası öğrenciyi mezun ederek ülkelerine gönderdiklerini kaydetti.

İşliyen, Türkçe'nin Afrika'da en çok konuşulan dillerden biri haline geldiğine işaret etti.

Uluslararası imam hatip liseleri, uluslararası ilahiyat programı ve çeşitli uluslararası bursluluk programlarıyla her yıl binlerce öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü aktaran İşliyen, "Bu yıl yaklaşık 3 bin 600 öğrencimiz burs programlarımızla ülkemize geldi. Öğrencilerimiz sadece üniversite eğitimi almakla kalmıyor, aynı zamanda vakfımızın düzenlediği akademik ve kültürel programlarla da destekleniyor. Bu güzel imkanları, güzel insanlara seferber etmek için gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim çalışmaları büyük önem taşıyor"

TDV Genel Müdürü İzani Turan ise vakfın birçok faaliyetinin bulunduğunu belirterek, "149 ülkede faaliyet sürdüren bir vakfın çatısı altındayız. 114 ülkeden ise öğrencilerimiz mevcut. Dolayısıyla gönül köprümüzü, gönül dünyamızın her tarafına uzatmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli insanlar yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için nitelikli insanlar yetiştiriyoruz. Ülkemizi, gönül coğrafyamızı ve İslam alemini daha yüksek bir seviyeye taşımaları amacıyla kardeşlerimizi manen destekliyor, ardından ülkelerine uğurluyoruz. İnanıyoruz ki biri doğudan, biri batıdan el uzatacak, eninde sonunda İslam alemi yekvücut olacak. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik bu tür eğitim çalışmaları büyük önem taşıyor."

Birçok konuşmacının bulunduğu sempozyum yarın sona erecek.