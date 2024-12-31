Ankara'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor - Son Dakika
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Ankara'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Ankara\'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl kutlamaları için şehir genelinde 20 bin 524 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı. Alınacak güvenlik tedbirleriyle hem huzur hem de kamu düzeni sağlanacak.

31.12.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
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ANKARA Valisi Vasip Şahin, yeni yıl tedbirleri kapsamında Başkent'te 20 bin 524 polis ve jandarma personelinin görev yapacağını açıkladı.

Vali Şahin, yeni yıl kutlamaları kapsamında il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin Valilik binasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ile birlikte açıklama yaptı. Şahin, yılbaşı tedbirlerine ilişkin, "Yeni yıl tedbirleri kapsamında ilimizde huzur ve güven ortamını sağlamak, kamu düzenini korumak ve vatandaşlarımızın yılbaşını rahat bir şekilde geçirebilmeleri adına gerekli tüm güvenlik ve kamu hizmetlerine yönelik tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler kapsamında; şehirlerarası yollarda, AŞTİ, tren garı, YHT, havalimanı, alışveriş merkezleri, oteller, park ve bahçeler, eğlence merkezleri ile halkın yoğun olabileceği diğer yerlerde en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, şehir içi yollar ve kara yolları üzerinde görev yapacak güvenlik personellerinin sayıları artırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır. Trafik düzenini sağlamak amacıyla ek trafik ekipleri görevlendirilerek, alkol denetimleri sıklaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

'AMBULANS VE UMKE EKİPLERİ HAZIR BULUNDURULACAK'

Sahada görev yapacak jandarma ve polis ekiplerine değinen Şahin, "Bu doğrultuda Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerimizde toplam 1789 jandarma personeli, 302 araç, 11 dron ile güvenlik tedbirleri sağlanacaktır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerimizde toplam 18 bin 735 emniyet personeli, 1501 araç ile güvenlik tedbirleri sağlanacaktır. Yoğun insan hareketliliği beklenen bölgelere sağlık hizmeti sunulması amacıyla, 19.00'dan itibaren Kızılay Milli İrade Meydanı, Aşkabat Caddesi ve Kuğulu Park bölgelerinde birer ambulans ekibi ve UMKE timi hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, vatandaşlarımızın yılbaşı gecesini güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla, 7/24 hizmet veren ihbar hatlarımız (112 Acil Çağrı Merkezi) aktif olarak çalışmalarını sürdürecektir" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontrollere yoğun şekilde devam edileceğini belirten Vali Şahin, "Sahte içki üretim ve dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak, sahte ve bandrolsüz içki satışı yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Elektrik, doğal gaz ve telefon arızalarına anında müdahale için yetkili ekip ve ekipmanlarının hazır halde bulundurulması dahil ilgili kurumlarca gerekli tedbirler alınacaktır. Meteorolojik uyarılara göre yılbaşında yaşanabilecek sel, su baskını, yoğun kar yağışı, fırtına ve yangın gibi doğal afetlere hızlıca müdahale etmek ve yolların trafiğe açık tutulmasını sağlamak amacıyla, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili belediyeler tarafından önceden planlama yapılarak, yeterli sayıda ekip, araç ve ekipman hazırda bulundurulacaktır. İl genelinde toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması dahil, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerinin hazır halde bulundurulması konusundaki hizmetler ve nöbetçi memurluklarının vatandaş müracaatlarına açık tutulması ile ilgili çalışmalar büyükşehir ve ilçe belediyelerince planlanıp yerine getirilecektir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alınan tedbirlere göre hareket etmeleri, trafiğe kapatılacak yolları önceden göz önünde bulundurmaları ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Artırılıyor - Son Dakika

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