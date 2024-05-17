Ankara'dan ABD'deki Robotik Dünya Şampiyonasında Ödül - Son Dakika
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Ankara'dan ABD'deki Robotik Dünya Şampiyonasında Ödül

Ankara\'dan ABD\'deki Robotik Dünya Şampiyonasında Ödül

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, ABD'deki robotik dünya şampiyonasında 'En İyi Robot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Öğrenciler, velilerini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Danışman öğretmenlerden Mustafa Demirel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 600 takımın yarıştığı şampiyonada 7 öğrenciyle katıldıklarını ve elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

17.05.2024 16:23
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, ABD'deki robotik dünya şampiyonasında ödül aldı.

Fatih Sultan Mehmet Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen 2024 FIRST Robotics Competition (FRC) Dünya Şampiyonasına katıldı.

Şampiyonada, "En İyi Robot Tasarım Ödülü"nü kazanan öğrenciler, velilerini ve öğretmenlerini gururlandırdı.

Danışman öğretmenlerden Mustafa Demirel, yaptığ açıklamada, yaklaşık 600 takımın ürettikleri robotlarının şampiyonada yarıştığı söyledi.

Yarışmaya 7 öğrenciyle katıldıklarını belirten Demirel, 15 gün kaldıkları ABD'de öğrencilerin önemli bir deneyim yaşadığını aktardı.

Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Demirel, "Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığının robot yarışmalarına katıldık. Daha sonra Estonya'da düzenlenen bir robot yarışmasına katıldık. En son da ABD'deki yarışmaya katıldık ve en iyi robot tasarım ödülünü aldık. Projedeki bütçemiz okulumuz, sponsorlarımız ve Çubuk Belediyesi tarafından karşılandı" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Buğra Koçyiğit de geçen yıl İstanbul'da Haliç'deki başarılardan dolayı Amerika'ya davet edildiklerini, ödül kazandıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Cemalettin Öztürk de "Hayallerimiz gerçek oldu."dedi.

Yücel Can Kop da iyi bir ödülle döndüklerini, yurt dışında bir yarışmaya katılmanın önemli bir deneyim olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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