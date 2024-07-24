Ankara Devlet Opera Sanatçıları, Datça'da sokak hayvanları için konser verdi

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Muğla'nın Datça ilçesinde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine destek için, Ankara Devlet Opera Sanatçıları grubu konser verdi.

Datça Belediyesi tarafından yapımı devam eden merkez için Datça Amfi Tiyatro'da, Melahat İsmailova, Arzu Sugüneş, Kamil Kaplan, Ferda Yetişer, Feryal Türkoğlu ve sunucu solist Tenor Ünüşan Kuloğlun sahneye çıktı.

Karaincir Tatil Köyü sakinlerinden Oğuz Güldal'ın koordinatörlüğünde ücretsiz düzenlenen konseri, tiyatroyu dolduran çok sayıda hayvansever ve sanatsever takip etti. Tiyatro önünde, Datça Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi için bağış kutusu bulunduruldu.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, etkinliği halkta farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Oğuz Güldal ise sokak hayvanları yararına geçen yıl The Rocktors Grubu üyesinin konser verdiğini hatırlattı. Sokakta sahipsiz hayvanların daha iyi yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik ve konserlerin devam edeceğini kaydetti.

Konser süresince sahiplendirilmek istenen 2 ile 5 aylık köpek yavrularını ise sahiplenen olmadı.