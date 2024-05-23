Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale başkoreografı Almula Özlem vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale başkoreografı Almula Özlem vefat etti

Ankara Devlet Opera ve Balesi\'nin bale başkoreografı Almula Özlem vefat etti

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale başkoreografı Almula Özlem, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem için yarın Opera Sahnesi'nde tören düzenlenecek ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Sanatçı, son olarak La Bayadere balesinde repetitörlük yapmıştı.

23.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) bale başkoreografı Almula Özlem, tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Almula Özlem kısa bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Sanatçı için yarın saat 13.00'te Opera Sahnesi'nde tören yapılacak. Törenin ardından, Almula Özlem, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde ikindi namazı vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Son olarak La Bayadere balesinde repetitörlük yaptı

1978 Ankara'da doğan Almula Özlem, 1985'te Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü çocuk balesi bölümüne girdi ve misafir çocuk sanatçı olarak dans etti.

1989'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı'na giren sanatçı, 10 yıllık konservatuvar eğitimini, üstün başarısı dolayısıyla iki yıl sınıf atlayarak, yüksek lisans derecesiyle bitirdi. Özlem, 1995'te kazandığı burs ile Kanada'da Royal Winnipeg Bale Okulu'nda öğrenim gördü.

Devlet Opera ve Balesi'nde 1998'de profesyonel hayatına başlayan Özlem, Türkiye'yi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nde düzenlenen Bale Yarışması başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında pek çok yarışmada temsil etti.

Sanatçı, son olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin şubat ayında sahneye koyduğu La Bayadere balesinde repetitörlük yapmıştı.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Karşıyaka, Ankara, Sanat, Kültür, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale başkoreografı Almula Özlem vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
16:18 Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı Kararda enflasyon detayı Merkez Bankası faizi bir daha artırır mı? Kararda enflasyon detayı
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar girişimi
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
16:44 Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var İşte Ali Koç’un yeni yönetim kurulu listesi Selahattin Baki yok, Acun Ilıcalı var! İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi
16:35 Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi Kuzenini öldüren sanık kendini böyle savundu: Takdiri ilahi
16:26 Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler Satın aldığı evin kapısına duvar ördüler, yıkmaya gelince de dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 18:27:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin bale başkoreografı Almula Özlem vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement