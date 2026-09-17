Ankara Etimesgut'ta okul bahçesinde eşini bıçaklayan şüpheli B.G. yakalandı - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta okul bahçesinde eşini bıçaklayan şüpheli B.G. yakalandı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir okul bahçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir okulun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Buse G. (26), Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulda eğitim gören çocuğunu almak için öğle saatlerinde okula geldi.

Okul bahçesinde diğer velilerle bekleyen Buse G.'nin yanına boşanma aşamasındaki eşi B.G. geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G., eşini bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Buse G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buse G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.G.'yi yakaladı.

Kaynak: AA
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