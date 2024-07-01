Ankara Gar katliamı davasında karar duruşması devam ediyor - Son Dakika
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Ankara Gar katliamı davasında karar duruşması devam ediyor

10 Ekim Ankara Gar katliamı davasının karar duruşması devam ediyor. Tutuklu sanıkların son savunmaları yapılıyor. Tutuklu sanık Erman Ekici'nin avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti mazereti reddederek, duruşmaya devam etti. Ankara Barosu'ndan yeni avukat atandı.

01.07.2024 12:57
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DÜZGÜN BARIŞ DENİZ

(ANKARA) - 10 Ekim Ankara Gar katliamı davasının karar duruşması devam ediyor, Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar Halil Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay ve Hacı Ali Durmaz, son savunmalarını yapıyor. Tutuklu sanık Erman Ekici'nin avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti mazereti reddederek, duruşmaya devam etti. Bunun üzerine Ankara Barosu'ndan yeni avukat atandı. Avukatın gelmesi bekleniyor.

Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanıklar Halil Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay ve Hacı Ali Durmaz, son sözleri dinleniyor. Sanık Erman Ekici'nin avukatı bir önceki duruşmadaki gibi mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, mazereti reddederek duruşmaya devam etti.

Duruşmada söz alan tanıklar, mitinge katılmak için Ankara'ya gelene kadar yolda herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını ve Ankara'ya girdiklerinde de hiçbir polis aramasına takılmadıklarını bildirdiler. Bu kapsamda, dönemin emniyet güçleri içerisindeki ihmallerin araştırılmasını istediler. Salondaki duruşmayı izleyenler, sanık avukatlarının beraat taleplerine tepki gösterdiler.

Daha sonra sanıkların dinlenmesine geçildi. Mahkeme heyeti sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi.

"Ahmet Davutoğlu gelip gerçekleri mahkemede anlatsın"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Resul Demir, olayın gerçekleştiği dönemde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun da mahkemeye gelmesi gerektiğini belirtti. Demir'in savunması şöyle:

"Olaydan sonra kaçtığım yalandır. Olaydan sonra polisleri evimin önünde gördüm. Kaçmadım, gidip konuştum. Bilgime başvuruldu. Sonra gözaltına alındım. Benim İŞİD'le ilgim yok. Patlamayla ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum. Ahmet Davutoğlu yüzsüzlüğünden kurtulmak için gelip gerçekleri mahkemede anlatması gerekiyor. Benim beraatimi verin."

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık Hakan Şahin de "Olayla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık İbrahim Halil Alçay, savunmasında şunları kaydetti:

"Benim saldırıyı 6 ay önceden bildiğim söyleniyor. Bu yalandır. Mahkemede 3 heyet değişti. Patlamayla ilgili bana kimse 1 soru bile sormadı. Mahkeme nasıl soru sormaz? Ben Sincan'da tutuklu olduğum sürede beni canlı bomba suçlusu olarak aradılar. Olaya araç temin ettiğim söyleniyor. Benim bununla ilgim yoktur. Beni Ebu Huzeyfe olarak itham ediyorsunuz. Ben bu değilim. Örgüt bile bunu başka biri olduğunu söyledi."

Tutuklu sanık Hacı Ali Durmaz, savunmasında " İsrail'in Filistin'e Saldırısı" ve "Sinan Ateş davası" üzerine konuşmaya başlaması üzerine salondakiler "konuyu saptırma" diyerek tepki gösterdi. Durmaz ve salondakiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı, Durmaz'a "Konunun dışına çıkma" uyarısında bulundu. Durmaz, "O zaman savunma yapmayacağım" dedi.

Daha sonra Mahkeme Başkanı, tutuklu sanık Erman Ekici'nin yeni avukatının duruşmaya katılmasını beklemek üzere, duruşmaya saat 13.00'e kadar ara verdi.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Gar katliamı davasında karar duruşması devam ediyor - Son Dakika

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