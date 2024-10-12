Ankara'nın 101. Yılına Özel Arşiv Açılımı - Son Dakika
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Ankara'nın 101. Yılına Özel Arşiv Açılımı

TTK, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı anısına 2 bin belge ve fotoğrafı erişime açıyor.

12.10.2024 11:16
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Türk Tarih Kurumu (TTK), başkent oluşunun 101'inci yılında Ankara ile ilgili, aralarında kamuoyunun ilk kez göreceği fotoğrafların da bulunduğu, 2 bin fotoğraf ve belgeyi erişime açacak.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendileri için "Türk ve Türkiye tarihinin her yönünün araştırılması ve dünyaya duyurulması" vizyonu çizdiğine işaret etti.

Kurum olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özgen, Halil Ethem Eldem, Dericizade Faruk Küçük, Osman Ferit Sağlam gibi önemli koleksiyonları barındıran arşivlerinden Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yılı anısına 2 bin belge ve fotoğrafı kamuoyunun erişimine açacaklarını anlattı.

Özgen, erişime açılacak fotoğraflara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu fotoğraflar içerisinde Ankara'nın 1920-1940 yıllarına ait genel görünümünü yansıtan, Ankara'daki kültürel ve fiziki mirasımızın fotoğraflarını ortaya koyan ve her şeyden önemlisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'daki çeşitli mekanlardaki fotoğraflarını yansıtan nadide fotoğrafları, başkent oluşumuzun 101. yılı anısına tüm halkımızın hizmetine çevrim içi olarak açacağız."

Arşivlerinde bulunan çeşitli koleksiyonları zaman zaman özel günlerde kamuoyuyla paylaştıklarına dikkati çeken Özgen, "Bu fotoğraflar içerisinde de kamuoyunun ilk defa göreceği fotoğraflar olacaktır." dedi.

Fotoğraflara, Türk Tarih Kurumunun internet sayfasından 13 Ekim Pazar günü itibarıyla ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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