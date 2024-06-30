Ankara'nın Çubuk ilçesinde Hülya Elma'nın yeni şubesi hizmete açıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde evde yaptığı yemekleri satarak işe başlayan ve yaklaşık 30 kadını istihdam eden Hülya Elma, yeni şubesini törenle hizmete sundu.

Çubuk'ta 4 çocuk annesi Hülya Elma, ailesinin de desteğiyle kurduğu yöresel gıda ürünleri üretim yeri ve kafeteryanın ardından 450 kişi kapasiteli ikinci şubesini törenle açtı. Kendisi gibi çocuklarını okutmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağlayan Elma, yeni şubesi ile yaklaşık 30 kadına iş imkanı sundu.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçenin önemli bir gastronomi merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yeni açılan iş yerinin ilçenin mutfak kültürünü ortaya çıkmasına katlı vereceğini dile getiren Demirbaş, "Kendisini tebrik ediyoruz. Bir kadın girişimci olarak örnek bir işletme açtı. Gerçekten güzel, ferah bir ortam burası. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun." dedi.

Çubuk'ta üniversite öğrencisinin çok olduğunu dile getiren AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ise, "Üniversiteli arkadaşlarımız kaldıkları yurtlarda en çok özledikleri şeyler anne yemekleri oluyor. Hülya Hanım ve ekibi de anne yemeklerini burada yaparak onların özlemlerini gidermeye vesile oluyor. Hülya Hanım'a böyle bir günde bizi de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçenin yöresel ürünlerini yapmak için 7 yıl önce başladığı iş hayatında yeni iş yeri açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hülya Elma, belediyenin aldığı coğrafi işaretli ürünler ve yaptığı festivallerin işlerinin büyümesine büyük katkı verdiğini belirtti.

İş yerinde çalışanlarının tamamının kadın olduğunu vurgulayan Elma, şunları söyledi:

"Burada Çubuk'a ait ne varsa hepsini yapıyoruz. İkinci şubeyi açmamızın nedeni de bulunduğumuz yerde artık talepleri karşılayamaz duruma geldik. Müşterilerimize daha ferah yerde hizmet etmek istedik. İşimizi büyütmemizde Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür festivalin çok büyük etkisi oldu.'"

Konuşmaların ardından yapılan dua eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Programın sonunda davetlilere yöresel yemeklerden ikram edildi.