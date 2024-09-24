Ankara'nın En Eski Tabloları Yansıtıldı - Son Dakika
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Ankara'nın En Eski Tabloları Yansıtıldı

Ankara\'nın En Eski Tabloları Yansıtıldı

Hollanda ve Türkiye arasındaki dostluğun 100. yılı etkinlikleri kapsamında 'Ankara Manzarası' sergilendi.

24.09.2024 22:48
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Hollandalı ressama ait Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası"na ilişkin, "Bu tablo, gerçekten de Hollanda ile Türkiye arasındaki uzun süreli ilişkilerin ve kalıcı dostluğun kanıtı." dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Rijksmuseum'dan getirilen Ankara'nın bilinen en eski tablosu "Ankara Manzarası" Augustus Tapınağı'na projeksiyonla yansıtıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çok ilginç ve tarihi bu tablonun harika bir antik anıta yansıtıldığına işaret ederek, iki dost ülke Türkiye ve Hollanda'nın ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Çam, bu etkinlik için Rijksmuseum, Rahmi Koç Müzesi, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, akademisyenlere ve araştırmacılara teşekkür ederek, farklı kültürler ve mirasları içeren tarihi ve özel bir yerde bulunduklarını dile getirdi.

Bu tablonun iki dost ülkenin çok derin, köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu gösteren önemli bir mesaj içerdiğini vurgulayan Çam, Ankara'nın İpek Yolu kapsamında önemli bir ticaret merkezi olduğunu anımsattı.

"Hollanda ile çok köklü ilişkilerimiz var"

Çam, bu tablonun buradaki ilginç mirası da temsil ettiğine dikkati çekerek, "Bugün sadece kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda tarihimiz ve mirasımızı anlamak ve üzerine düşünmek için bir fırsat. Mirasımız ve tekrar bu tablonun verdiği mesaj üzerine düşünelim, anlamaya çalışalım. Aslında mesaj çok net, sadece 100 yıl önce değil, yüzyıllar önce bu tablonun yapıldığı 18. yüzyıldan bu yana dost ülke Hollanda ile çok köklü ilişkilerimiz var. Bu dost ülke ile uzun süredir ilişkimiz var ve bu ilişkileri geliştirmeye devam edelim. Bu mirasa ve tarihi geçmişe sahip çıkarak anlamaya, geleceğe ilerlemeye çalışalım." diye konuştu.

Bu tablonun iki ülke ilişkilerinde odaklanılacak ortak ve olumlu bir nokta olduğuna işaret eden Çam, bu tablonun iki dost ülkenin ticari geçmişinin de çok derin olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çam, Türkiye'nin özellikle ekonomik, ticari ve kültürel anlamda Hollanda ile bu gibi etkinliklerle rasyonel birliktelikler geliştirmesinin önemini vurguladı.

Büyükelçi Wijnands da bu yıl Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılının kutlandığını belirterek, bu dönüm noktasını kutlamak üzere yıl boyunca iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri gösteren birçok etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.

Bu etkinliklerden birinin de bu akşam Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Altındağ'ın ortasındaki Antik Augustus Tapınağı'nın etkileyici duvarına Hollanda'dan gelen olağanüstü bir tablonun yansıtılması olacağını kaydeden Wijnands, bu projeksiyonun ekim ortasına kadar her akşam 19-24 saatlerinde duvara yansıtılmaya devam edileceğini söyledi.

Wijnands, "Ankara Manzarası" tablosunun 18. yüzyılda anonim bir Hollandalı ressam tarafından yapıldığını anlatarak, Amsterdam'daki dünyaca ünlü Rijksmuseum koleksiyonun parçası bu tablonun şu anda geçici olarak Ankara'da Rahmi Koç Müzesi'nde sergilendiğini ifade etti.

Bu tablodaki şehrin 1970'e kadar Ankara değil, Suriye'deki Halep şehri sanıldığını belirten Wijnands, Prof. Dr. Semavi Eyice'nin çalışmaları sayesinde tablonun aslında Ankara'yı gösterdiğinin keşfedildiğini anlattı.

Wijnands, tabloda Ankara Kalesi'nin koruma duvarları, Julien Sütunu, Mahmut Paşa Bedesteni, Hacı Bayram Veli Camisi ve Augustus Tapınağı gibi tarihi birçok ayırt edici özelliğini görmenin mümkün olduğuna dikkati çekerek, bu tablonun Ankara'yı tasvir ettiğinin açık göstergelerinden birinin de resmin alt kısmında görülen güzel gümüş renkli tiftik tüyleriyle Ankara keçisi sürüsü olduğunu kaydetti.

Tablonun alt yarısında ayrıca Ankara keçisi yetiştiriciliği ve tiftik endüstrisiyle uğraşan insanları gösteren bir sahne bulunduğunu aktaran Wijnands, resmedilen insanların neredeyse yarısının kadın olduğunu ve bunun da onların şehrin ekonomik hayatında önemli bir rol oynadığını gösterdiğini vurguladı.

"Bu tablo Hollanda ile Türkiye arasındaki uzun süreli ve alıcı dostluğun kanıtı"

Wijnands, bu tablonun iki ülke arasındaki ilişkilerine etkisine yönelik, "Bu tablo, gerçekten de Hollanda ile Türkiye arasındaki uzun süreli ilişkilerin ve kalıcı dostluğun bir kanıtıdır. Hollanda'nın kültürel mirasının bu parçasını şehrin en önemli kültürel miras alanlarından birinde Ankaralılarla paylaşabilmemizin harika olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Gelecek bir ay boyunca arka planda bu projeksiyonla en iyi öz çekim yapan kişiye tablonun tuval üzerindeki bir kopyasının hediye edileceğini belirten Wijnands, "Bu gece, dostluğumuz, sanatımız ve mirasımız bu eski ve güzel duvarda bir araya geliyor. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." dedi.

Konuşmalarının ardından misafirlere çay ve mevlit şekeri ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın En Eski Tabloları Yansıtıldı - Son Dakika

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