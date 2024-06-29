Ankara'nın Nallıhan ilçesinde lavanta hasat şenliği düzenlendi

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde lavanta bahçesinde hasat şenliği düzenlendi.

Yukarı Bağdere Mahallesi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesinin katkılarıyla lavanta hasat şenliği yapıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ilçede 4 yıl önce başlatılan lavanta üretiminin birçok köyde çiftçiler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın lavanta fidesi desteklerinin çok önemli olduğunu ifade eden Güngör, ilerleyen dönemde lavanta yağı çıkartılması ve satışı için çiftçiye destek vereceklerini kaydetti.

Etkinliğe, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, partililer ve vatandaşlar katıldı.