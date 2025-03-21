Ankara Tabip Odası'ndan İmamoğlu Protestolarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara Tabip Odası'ndan İmamoğlu Protestolarına Tepki

Ankara Tabip Odası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolardaki polis müdahalesine karşı çıkarak, üniversite öğrencilerine yönelik orantısız güç kullanımını kınadı. Açıklamada, polisin öğrenciler üzerindeki biber gazı ve plastik mermi kullanımı sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

21.03.2025 13:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlatılan protestolarda polisin üniversite öğrencilerine karşı TOMA, biber gazı, plastik mermi ve fiziksel güç kullanmasının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Ankara Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anayasal haklarına ve geleceğine sahip çıkmaya çalışan, demokratik ve barışçıl gösteri hakkını kullanan üniversite öğrencilerine karşı TOMA, biber gazı, plastik mermi ve fiziksel güç kullanılması kabul edilemez. Akademik geleneği ve bilimsel niteliği açısından ülkemizde en üst düzeyde yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerine yönelik polisin orantısız güç kullanımı nedeniyle çok sayıda öğrenci yaralanmıştır. Yüz ve göğüs bölgelerinden plastik mermilerle yaralanan, biber gazı kullanımı nedeniyle solunum sorunları yaşayan öğrencilerin görüntüleri basına ve sosyal medyaya yansımıştır.

Biber gazının gözle teması sonucunda gözde ağrı, yanma, batma, sulanma, göz kapağında ödem ve spazm, korneada epitel aşınması, uzun süreli maruziyetlerde ise göz enfeksiyonları, gözde kuruluk, korneada kalıcı hasar, görme keskinliğinde azalma ve kalıcı körlük oluştuğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Söz konusu gazlar, ağız ve burun yoluyla partikül biçiminde vücuda girdiğinde hava yollarında daralma ve buna bağlı solunum sıkıntısına, akciğer dokusunda zedelenme, ödem, kanamaya, alerjik ve astımlı hastalarda akut astım krizi ve anaflaksiye neden olabilir. Ayrıca deride kızarıklık ve yanmaya yol açabilir.

Kontrolsüz ve orantısız güç kullanılması bir insan sağlığı ve halk sağlığı sorunudur. Dünya Tabipler Birliği (DTB) 'Şiddet ve Sağlık ilişkisine İlişkin Bildirgesi'nde, 'tıp alanındaki profesyonellerin şiddetin ve yarattığı sağlık sorunlarının önlenmesi konusunda etkili stratejiler oluşturulması için yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde savunuculuk yapmaları gerektiğini' belirterek hekimleri 'olaydan etkilenenlerin fiziksel ve ruhsal sağlık bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmaya ve genel olarak insanın saygınlığını zedeleyen durumlarla mücadele etmeye' çağırıyor.

Hekimlik mesleğinin etik ilkelerinin, insan haklarıyla ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatın bize yüklediği mesleki sorumlulukla yetkili makamlara sesleniyoruz: Anayasal güvence altında olan barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen öğrencilere yönelik her türlü baskıdan ve orantısız güç kullanımından derhal vazgeçilmelidir. Demokrasinin, adaletin ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, üniversitelerin özgür ve özerk olduğu bir toplumsal düzen için mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ankara Tabip Odası, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Plastik, Sağlık, Ankara, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Tabip Odası'ndan İmamoğlu Protestolarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:32:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Tabip Odası'ndan İmamoğlu Protestolarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement