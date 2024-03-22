Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde Down Sendromu Farkındalık Etkinliği Gerçekleştirildi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlar, down sendromlu bireyler ve ailelerinin katılımıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart Dünya Down Sendromu günü dolayısıyla Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından üniversitenin Morfoloji Yerleşkesi'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Halil Özdemir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Aycan, hastane yetkilileri, sağlık çalışanları ile down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.
Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, down sendromlu 11 yaşında bir torunu olduğunu belirterek, down sendromlu bireyler ve ailelerini çok iyi anladığını dile getirdi.
Ailelerin başlangıçta durumu kabullenme, çocuklarının bakımı gibi süreçlerde problemler yaşayabildiğine dikkati çeken Ünüvar, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
Ünüvar, down sendromlu bireylerin istihdamına yönelik devlet, belediyeler ve özel sektörünün iş birliğinin önem taşıdığını da kaydetti.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aycan ise down sendromlu çocuklara çocuk endokrinoloji, gelişimsel pediatri, çocuk kardiyoloji ve çocuk nöroloji, ergenlik döneminde ergen sağlığı gibi alanlarda hizmet sunduklarını dile getirdi.
Aycan, down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim ve sosyal alandaki problemlerine bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini aktardı.
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi ise etkinlik kapsamında bu yıl düzenlenen panelde down sendromlu bireylerin sağlık ve eğitim alanında yaşadıkları zorluklara değinildiğini ifade etti.
Panelin son bölümünde, down sendromlu birey ve ailelerin sorularına panelist öğretim üyeleri tarafından detaylı cevaplar verildi.
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