Ankara Valiliği, Sel ve Su Baskınlarına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Ankara Valiliği, Sel ve Su Baskınlarına Karşı Uyardı

Ankara Valiliği, Sel ve Su Baskınlarına Karşı Uyardı

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışın saat 16.00 itibarıyla başlayıp 21.00'e kadar etkili olması öngörülüyor.

01.09.2024 12:39
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ANKARA Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün (pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde Ankara'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan yağışın, saat 16.00 itibarıyla başlayıp 21.00'e kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Valiliği, Sel ve Su Baskınlarına Karşı Uyardı - Son Dakika

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