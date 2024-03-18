Ankara Valisi Vasip Şahin ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir\'i ziyaret etti

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, ABB Başkanı Yavaş ile gaziler ve şehit yakınlarının da yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 'Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün yıl dönümünde vatanımızın her sathında canlarını ve kanlarını gözlerini kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurundayız. Büyük bir coşku ve heyecanla 109. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu kutlu zafer ecdadımızın, önderliğinizde yazdığı muhteşem bir kahramanlık destanıdır. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, kahraman milletimiz, işgalciler karşısında 'Çanakkale Geçilmez!' diye haykırarak tarihin gördüğü en büyük direnişlerden birine imza atmıştır.

Türk milleti tarih boyunca var olma mücadelesinden hep başarıyla çıkmıştır. Günümüzün güçlü, saygın Türkiye'sinin temelinde şanlı mücadele ve zaferler yatmaktadır. Tüm dünya bilmelidir ki tarih boyunca nice fedakarlıklar, nice badireler atlatan yüce Türk milleti, dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanın bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."?