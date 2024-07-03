Ankaralılar Milli Takımın galibiyet coşkusuna ortak oldu

Güncel

(ANKARA) - Ankaralılar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya karşılaşmasını, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranlardan izledi, Millilerin galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek adını EURO 2024'te çeyrek finale yazdırdı. Ankara'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranla yurttaşlar milli heyecanına ortak oldu.

Türkiye 2-1'lik skorun ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek Hollanda ile eşleşti. Millilerin galibiyet sevincine Çankaya'dan yüzlerce kişi ortak oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen de maçı izlemeye gelenler arasındaydı.

Çankaya Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını 14 Temmuz'a kadar Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda dev ekranlarda göstermeyi sürdürecek.