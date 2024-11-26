Anneyi Öldüren Kıza 20 Yıl Hapis - Son Dakika
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Anneyi Öldüren Kıza 20 Yıl Hapis

Adana'da tartıştığı annesini öldüren G.K. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26.11.2024 10:47
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı annesini öldürdüğü öne sürülen tutuklu kızına 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 26 Haziran 2022'de annesi H.K'yi (82) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık G.K. (50) cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkemede müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın H.K'nin 6 çocuğundan biri olduğunu ve maktul ile G.K'nin Gülbahçesi Mahallesi'nde aynı evde yaşadıklarını belirtti.

Olay günü bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma neticesinde maktulün sanığı boğma girişiminde bulunduğunu anlatan savcı, G.K'nin de arbedede annesi H.K'yi ittirip çekiştirdiği ve hırpaladığı sırada öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, sanığın yaşlı ve hasta olan annesine bu eylemleri gerçekleştirdiği zaman düşüp ölebileceğini bilerek öldürme fiilini gerçekleştirdiğini dikkate alarak G.K'nin "üstsoydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan G.K, "Önceki celselerde verdiğim beyanlar geçerlidir. Takdir mahkemenindir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "üstsoydan akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık G.K'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde aynı evde birlikte kaldığı annesi H.K'yi aralarında çıkan tartışma neticesinde öldürdüğü öne sürülen kızı G.K. 26 Haziran 2022'de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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