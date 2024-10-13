Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da İnşaatta Bıçaklı Kavga: 2 Ölü - Son Dakika
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