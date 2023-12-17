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Antakya'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı - Son Dakika
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Antakya'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar meydana geldi. Otobüs sürücüsü tarafından yol kenarına çekilen araçta bulunan 20 yolcu tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Antakya\'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
17.12.2023 - 13:05,
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

İstanbul'dan Hatay'a giden ve sürücüsü öğrenilemeyen, 34 DH 2090 plakalı otobüs, Antakya- İskenderun kara yolunun Serinyol mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 20 yolcunun tahliye edilmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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İskenderun, İstanbul, Antakya, Hatay, Son Dakika

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