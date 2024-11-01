Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden "Sünger Kent" Sempozyumu… Başkan Böcek: "2 Milyonun Üzerinde Fidan Diktik"

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Sünger Kent Antalya" sempozyumuna katılan Başkan Muhittin Böcek, "2019 yılından bu yana dikimini ve dağıtımını sağladığımız 2 milyonun üzerinde fidan, oluşturduğumuz hatıra ormanları, park ve yeşil alanların da katkısıyla şu anda Antalya'mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 8.3 metrekaredir. Geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak ülkemizde ve dünyadaki iyi uygulamaları takip eden, sorunlara inovatif çözümler bulan, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi iş birliğinde, AKM Perge Salonu'nda "Sünger Kent Antalya" sempozyumu düzenlendi. Kentsel taşkınlara mücadele etmek ve şehirlerde su yönetimini iyileştirerek, yeşil alanları korumayı amaçlayan sünger kent tasarımlarına ilişkin teorik bilgilerin, uygulama örnekleri ve saha uygulamalarının ele alındığı sempozyumun açılışına Başkan Böcek, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan, meslek odaları, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Başkan Böcek, hızlı kentleşme ve iklim değişikliği gibi etkenlerin sürdürülebilir gelecek için şehirlerin karşısına çıkan zorluklar olduğunu dile getirdi. Bu noktada, "sünger kent" yaklaşımının şehirlerin bu zorluklarla başa çıkabilmesinde çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkıyoruz"

"Sünger kent uygulamaları, doğal ekosistemlerin şehir içinde yeniden canlandırılmasını ve su yönetiminin doğal yöntemlerle yapılmasını hedefliyor. Sel baskınlarına karşı mücadelemize ve su kıtlığına karşı alacağımız önlemlere büyük katkı sağlayacaktır. Yeşil altyapı ve doğa temelli çözümler ile yaşam alanlarımızı daha sağlıklı, daha yaşanabilir hale getirmemize yardımcı olur. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak ülkemizde ve dünyadaki iyi uygulamaları takip eden, sorunlara inovatif çözümler bulan, kısa vadeli değil geleceği düşünen bir yerel yönetim vizyonuyla hareket ediyoruz."

Yeşil alanları artırmanın yanı sıra iklim krizine dirençli bir kent olmak için Türkiye'ye örnek olan çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Böcek, şunları anlattı:

"Antalya'mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 8.3 metrekaredir"

"2019 yılından bu yana dikimini ve dağıtımını sağladığımız 2 milyonun üzerinde fidan, oluşturduğumuz hatıra ormanları, park ve yeşil alanların da katkısıyla şu anda Antalya'mızda kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 8.3 metrekaredir. Türkiye'de kurakçıl peyzaj çalışmalarını ilk uygulayan belediye olarak yüzde 50 su ve enerji tasarrufu, ayrıca yüzde 30 işçilik, ilaç ve gübre tasarrufu sağlıyoruz. 10 bin metrekare sera alanlarımızda her yıl 10 milyon adet çiçek üretimi, 500 bin çalı bitkisi üretimi ve susuzluğa dayanıklı 1 milyon 'sıcak iklim çim fidesi' üretiyoruz. Mevcut çim alanlarımızda 420 bin metrekare alanı sıcak iklim çimine dönüştürdük. Sünger kent uygulamaları ile de bu çalışmalarımızı arttırmak istiyoruz."

Sempozyumda sünger kent modelinin uygulanması konusunda Avrupa'daki iyi örneklerin ele alınacağını, konunun uzmanları ile uygulama yapılabilecek pilot alanlar ve metotların belirleneceğini sözlerine ekleyen Başkan Böcek, sempozyumun sürdürülebilir şehircilik ve doğayla uyumlu yaşam alanları oluşturma konularında yeni çözümler geliştirmek için büyük fırsatlar sunacağını kaydetti. Sempozyumun, sürdürülebilir şehircilik konusunda yeni iş birliklerine, yenilikçi projelere ve farkındalığın artmasına katkı sağlamasını dileyen Başkan Böcek, "Hep birlikte, Antalya'yı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışmaya, ortak akılla, tekniğin ve bilimin ışığında hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sempozyumda konuşan Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan da sünger kent uygulamasını ve faydalarını anlatarak, "Bu sempozyum ile amacımız doğanın kendini yenileme ve sürdürülebilir kapasitesini kentsel yapılara adapte edebilmek ayrıca çevresel, sosyal ve ekonomik değerlerini gözeten bütüncül bir yaklaşım içermektedir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar sunum yaptı

Sempozyumda Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu tarafından "Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Krizine Uyum Çalışmaları" başlıklı sunum yapıldı. Sempozyumda; Peyzaj Yüksek Mimarı Thomas Roth katılımcılara "Avrupa Ülkeleri Peyzaj Projelerinden İklim Krizi ile Mücadele Yöntemleri" hakkında bilgi verdi. Ardından Peyzaj Yüksek Mimarı Astrid Schröder-Holzhacher ve Thomas Roth tarafından "Sünger Şehirlerin Genel Prensipleri" başlıklı ortak sunum gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek tarafından sempozyuma katılanlara plaketleri takdim edildi.