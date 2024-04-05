Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Antalya\'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla vurarak öldüren jandarma astsubay, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'nitelikli hırsızlık' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın iyi hali nedeniyle cezayı müebbet hapis yerine 25 yıla indirdi.

05.04.2024 14:33  Güncelleme: 14:34
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 15 yaşındaki çocuğu ormanda silahla vurarak öldüren jandarma astsubay, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan M.D.Y, masum olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık M.D.Y'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 25 yıla indirdi. Sanığa ayrıca olay yerindeki maktulün annesine ait aracı çalması nedeniyle de "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

Olay

Araçla Hamza Taş Bulvarı'ndaki ormanlık alana 16 Ekim 2022'de giden Yusuf Dellal ve kız arkadaşı Y.S.Y'nin yanına gelen kişi, kendini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapmak istemişti.

Olay yerinden kaçan Y.S.Y. erkek arkadaşının ağabeyine ulaşarak yardım istemiş, Yusuf Dellal'in ağabeyi ile tekrar olay yerine gelen Y.S.Y, başından vurulmuş halde erkek arkadaşının cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekibi, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye almıştı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, daha sonra 2 şüpheli serbest bırakılmıştı.

M.D.Y. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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