Antalya\'da 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Jandarma Astsubay Hapis Cezasına Çarptırıldı

STSO 25. Meslek Grubu, Eğitim Sorunlarını Değerlendirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 25. Meslek Grubu üyeleri, eğitim sektöründeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, meslek komitelerinin önemine vurgu yaparak, üyelerin sorunlarının çözümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Eğitim camiasının temsilcilerine teşekkür eden 25. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Feridun Bozyiğit, birlik ve beraberlik kavramının önemine dikkat çekti.