Antalya'da Dubleks Dairede Çıkan Yangın, Kuryelerin Yardımıyla Tahliye Sağlandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde, 9 katlı bir apartmanın son katındaki dubleks dairenin terasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden ev sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İtfaiye ekipleri, 30 metrelik merdivenli araç ve daire içinden müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, teras katında büyük çapta hasara neden oldu. Site sakinleri paniğe kapılırken, kuryeler kapıları çalarak yaşlı bina sakinlerini uyarıp tahliye etti.

Ev sahibi Erdal Atılgan, yangın çıktığında evde kayınvalidesi, eşi ve kızının olduğunu, şükür ki sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi. Yangının nedenini bilmediğini belirterek, 'Herhangi bir kaynak ya da ateşle ilgili bir şey olmuş olabilir' dedi.

Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.