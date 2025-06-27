Antalya\'da Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ve Antalya Kent Konseyi iş birliğinde "Bilim Kafe" buluşma etkinliği düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tophane çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, sürdürülebilirlik, su, iklim ve kentsel su yönetimi ile ilgili yapılacak çalışmaları toplumun tüm kesimiyle paylaşmak istediklerini belirtti.

Üniversitelerin, bilimsel bilginin üretildiği, nitelikli araştırmanın yapıldığı ve toplumsal katkıyı öne çıkaran bilim yuvaları olduğunu kaydeden Özen, "Coğrafi kapsayıcılık açısından dünyada en büyük bilim kafe etkinliğini yürütüyoruz. Yürütülen proje, yerel yönetimlerde suyun temel paydaşı olan ASAT, Bakanlık ve Avrupa Birliği projesi olması nedeniyle önem arz ediyor. Yürüttüğümüz araştırma sonuçlarını toplumun tüm kesimleriyle paylaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt ise su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol da yaklaşık 30 milyon kişiye hizmet verdiklerini aktararak, "Suyu hoyratça kullanmaya devam edersek maalesef iklim değişikliği ve kuraklık neticesinde yarın bir gün sorunlarla karşılaşacağız. Biz elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Halkımızla birlikte daha güzel yarınlara nasıl ulaşırız, onun peşinde koşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte daha sonra Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Muhammetoğlu, "Su krizi ve toplumsal farkındalık" projesinin sonuçlarını paylaştı.

Prof. Dr. Muhammetoğlu, Antalya ve Akdeniz bölgesi için yağışlarda geçmiş dönemlere göre azalma olduğu için kuraklık riskinin çok yüksek olduğunu bildirdi.